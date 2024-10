Galli: "Camarda? Convocandolo a Firenze ha perso un'occasione nella sua categoria"

vedi letture

Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex Milan Filippo Galli ha parlato della formazione di Paulo Fonseca e del momento di difficoltà che sta attraversando dopo la brutta sconfitta di Firenze, soprattutto fuori dal campo.

È forte questo Milan per te? Cosa gli manca?

"Io credo che sia un Milan che abbia dei valori. Ha dei giocatori forti. È chiaro che oggi non stanno dimostrando. Il totale non è dato dalla somma dei singoli giocatori ma nel modo in cui questi riescono ad interagire fra di loro. Ed oggi i giocatori non riescano ad interagire tra di loro in maniera tale da poter dare una prestazione valida dalla cui dovrebbe conseguire un risultato. Oggi non riusciamo ad avere quella continuirà".

Su Camarda

"È un problema grosso quello sulle fluidità fra le varie categorie. Il problema è che quando poi tu non ti decidi di puntare su un giocatore, succede che alzi un giocatore dall'U23 alla prima squadra per coprire un buco, però lì non gioca. Quindi non gioca in prima squadra e neanche con l'U23, e quindi perde l'occasione per fare il momento di formazione più importante, la partita. Quindi il ragazzo ha perso un'occasione nella sua categoria, che non è la sua categoria, e l'ha perso in prima squadra, e di conseguenza qualcuno l'avra perso con la Primavera perché aggregato con l'U23. Anche qui non è facile, è chiaro noi siamo qui a parlarne, però bisognerebbe sedersi e focalizzarsi anche su questo tipo di problema".