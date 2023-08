Galli: "Difesa? Questione di cali di tensione, certi errori in campionato non si possono fare"

Filippo Galli ha parlato alla Gazzetta dello Sport. L'ex difensore del Milan ha trattato il tema delle disattenzioni, che hanno colpito la retroguardia rossonera nel precampionato.

Da difensore di lungo corso, il primo consiglio che le viene?

“Occorre arrivare preparati e affrontare qualsiasi impegno con la necessaria concentrazione, come se fosse una partita di campionato. Sono amnesie che dobbiamo toglierci: uscite sbagliate, disattenzioni in marcatura. Abbiamo concesso dei gol che in campionato non possiamo permetterci di prendere”.

Si è dato una spiegazione?

“È una questione di cali di tensione. La premessa è che nel calcio moderno anche i centrali sono coinvolti nella fase di possesso in un lavoro impegnativo dal punto di vista cognitivo e quindi subiscono pressioni superiori rispetto ai miei tempi. Quindi ci sta che possano avere momenti in cui non riescono a tenere l’attenzione elevata lungo i 90 minuti. L’auspicio è che queste lacune diminuiscano con l’aumentare dell’importanza delle partite”.

È questa la lacuna più preoccupante del Milan in questo momento?

“Direi di sì. Davanti, se ci pensiamo, Pioli ha tante soluzioni con giocatori tecnici e offensivi come Pulisic, Chukwueze, Okafor. Tutta gente che può giocare in più ruoli e posizioni”.

Però è paradossale: il reparto più problematico è l’unico che non è cambiato. Ed è quello che aveva permesso in gran parte di vincere lo scudetto.

“È paradossale, ma fino a un certo punto. Nell’anno dello scudetto tutto ha funzionato al massimo del potenziale, no? Ecco, questa squadra dal punto di vista difensivo, nelle individualità, ha bisogno che tutti si esprimano sempre al massimo della potenzialità, perché come cala un attimo l’attenzione, si subisce. Ecco perché occorre un turnover di un certo livello: a questi ragazzi viene chiesto un dispendio importante dal punto di vista cognitivo”.

Può esserci stato un eccesso di sicurezza dopo lo scudetto?

“Credo di sì, può essere un fattore anche questo. Era una squadra giovane, e in ogni processo di crescita ci sono momenti di stasi o di regressione. Nel Milan sono avvenuti e sul campo ci sono costati un quarto posto arrivato soltanto perché la Juve è stata penalizzata. Non possiamo più permetterci cali di tensione simili”.