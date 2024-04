Galli: "Forse sono l'unico ottimista, ma il Milan può vincere questa sera"

In merito all'imminente derby contro l'Inter in programma questa sera, ha parlato così a MilanTV, l'ex storico difensore del Milan, Filippo Galli: ecco le sue parole:

"Alla fine la squadra magari resterà coperta per tutta la partita lasciando Leao libero di non dare punti di riferimento, sarà anche interessante la posizione di Loftus-Cheek. Stasera il Milan dovrà mettere in campo determinazione, attenzione, cose che sono mancate nelle ultime gare. Ho ancora in testa i gol subiti a Roma, servirà anche applicazione perchè il tifoso vuole vedere una squadra che lotta e che abbia una pulizia tecnica. Io credo che il Milan possa vincere, magari sono solo io ad essere un po' ottimista".