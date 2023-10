Galli: "Grande occasione per Jovic, curioso di capire che tipo di attaccante sarà in questo Milan"

Filippo Galli commenta così ai microfoni di Milan TV, la grande chance dal primo minuto per Luka Jovic, questa sera a Marassi contro il Genoa: "Jovic è stato un giocatore importante in Germania, ha giocato grandi partite e deve ritrovarsi anche dal punto di vista mentale. Sono curioso perchè secondo me non è un nove come Giroud, ma può svariare molto in altre zone di campo. E' un serata importante per lui".