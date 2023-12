Galli: "Ho rivisto il Milan di inizio stagione, si scambiavano molto i ruoli"

L'ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli, ieri ospite a Milan TV, ha commentato così il match di San Siro tra Milan e Monza, vinto dai rossoneri con un netto 3-0.

Queste le sue dichiarazioni: “Reijnders ha fatto il primo gol e ha messo in disceso una partita che poteva nascondere tante insidie. Hanno ruotato molto a centrocampo, si sono scambiati i ruoli in questa gara. È una delle peculiarità del Milan. Ho rivisto un po’ il Milan dell’inizio, recuperando i giocatori il Milan tornerà a quello standard di prestazioni. Speriamo che si possa ripartire da qui in Serie A inanellando risultati positivi, vediamo cosa succede davanti perché la stagione è lunga”.