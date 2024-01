Galli: "Il Milan deve pensare solo a giocare senza ansie e per il mercato serve un difensore"

E' il momento: Milan-Roma alle 20:45 darà il via al girone di ritorno del Milan, reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche la Roma, questa sera orfana di Dybala, viene dalla sconfitta contro la Lazio in Coppa. Ci si aspetterà una partita tesa e con molti colpi di scena, con Stefano Pioli che riporta Theo nel proprio ruolo naturale (terzino sinistro) puntando poi sul solito magico trio Leao-Giroud-Pulisic.

Della partita e anche del calciomercato ha parlato così l'ex difensore rossonero, Filippo Galli. Le sue parole a Milan TV:"Questa sera il Milan deve proseguire nella propria striscia positiva in Serie A, archiviando la sconfitta contro l'Atalanta. I ragazzi di Pioli devono rimanere concentrati, senza ansia e pensare solo a giocare bene. Tutto sommato il Milan sta facendo il suo campionato, se non per le due sconfitte contro Inter e Juventus. Mercato? Al Milan servirebbe un altro difensore, Pioli è d'accordo con me".