Galli: "Il Milan ha il 49% di possibilità in Champions. Occhio a Krunic, è cresciuto tanto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha commentato alla Gazzetta dello Sport l'imminente sfida di Champions tra Milan e Napoli: "La partita di campionato ha colpito ma la Champions è un discorso a parte, anche nei dettagli. Prendete l'arbitro: in Europa si fischia in modo diverso, cambiano metro e contesto. Io resto a Napoli 51% e Milan 49%, come ho già detto. Ma occhio a Krunic. E' cresciuto tanto, gioca più ruoli, è intelligente: è il simbolo del calcio di Pioli"