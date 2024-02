Galli: "Mi aspetto un Milan protagonista, ma il Napoli è in ripresa"

vedi letture

Manca pochissimo alla sfida delle 20:45 tra Milan e Napoli valevole per la 24^esima giornata di campionato. I rossoneri, dopo un ottimo periodo di forma e continuità in Serie A, cercheranno così la vittoria contro gli azzurri di Walter Mazzarri, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Verona. Dell'imminente sfida di questa sera ha parlato così, l'ex difensore rossonero Filippo Galli.

Le sue parole a MilanTV: "Mi aspetto un Milan che faccia la partita, con gestione e possesso del campo. I rossoneri sono in forma e in salute, ma il Napoli ha ripreso gioco e continuità, non sarà facile ma il Milan deve e può vincere stasera".