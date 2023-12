Galli: "Milan, bravo a soffrire senza concedere. Bella questa fluidità in campo"

Filippo Galli, ospite a Milan TV nel post partita di Milan-Monza, commenta così la vittoria per 3-0 a San Siro dei rossoneri: "Nel momento in cui il Monza aveva il pallone la squadra ha saputo resistere e soffrire senza concedere granché. Va sottolineato perché prima nei momenti di difficoltà il Milan concedeva il gol. Il bello del Milan è questa capacità di essere fluidi in campo, senza avere dei ruoli e con la capacità di creare con fluidità".