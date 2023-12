Galli: "Non è facile affrontare questo Monza, Palladino fa giocare molto bene i suoi"

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile, ospite a Milan TV parla così dell’ormai imminente sfida tra Milan e Monza a San Siro: “Oggi abbiamo un avversario scomodo, non è facile giocare contro questo Monza. Dovremo mettere in campo il meglio. Palladino fa giocare molto bene i suoi. Sanno presidiare bene il centro del campo, sarà una bella partita. Di fronte a questo pubblico tutte e due le squadre sapranno offrire il meglio”.