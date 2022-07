Galli: "Origi giocatore importante, arriverà a 20 gol"

© foto di Antonio Vitiello

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha fatto il punto sui nomi di mercato del Milan: "Sanches è un ottimo profilo, Origi un giocatore importante, che nel Liverpool delle stelle ha fatto bene ogni volta che è stato chiamato in causa, sia in Premier che in Champions. Troppo spesso valutiamo un giocatore soltanto in base alle caratteristiche fisiche e tecniche senza considerarne la cultura calcistica. Ecco, Origi, tra nazionale belga e Liverpool, ha maturato grandi conoscenze. Per questo dico che potrà fare meglio in Serie A che in Premier. Scommetto che da noi arriverà a 20 gol».