Galli: "Pioli ha chiesto alla squadra pulizia tecnica, è mancata. Fino all'espulsione il Milan ha fatto la partita"

Filippo Galli, ospite a Milan TV, commenta così Milan-Juventus di questa sera: “Direi che quello che ha chiesto Pioli alla squadra, energia e pulizia tecnica, è mancata. Un po’ di pulizia è mancata. Loro giocavano col 532, i nostri esterni si trovavano ad attaccare i loro quinti bassi. Il Milan fino all’espulsione aveva fatto la partita, la Juve viene via con i tre punti per un episodio: anche in 10 contro 11 non sembrava che volessero vincere a tutti i costi. Peccato per il Milan, credo che sia un altro passaggio che ci può aiutare a rafforzarci e farci capire che possiamo lottare con tutti”.