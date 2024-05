Galli saluta e ringrazia mister Pioli: "Hai dimostrato rispetto ed educazione, you'll never walk alone"

Nei suoi cinque anni alla guida del Milan mister Pioli è entrato nel cuore di tantissimi tifosi rossoneri grazie, soprattutto, alla conquista del diciannovesimo scudetto nella stagione 2021/22. Ed ecco perché da ieri, dopo l'annuncio del club sulla decisione di interrompere il rapporto lavorativo, di comune accordo, al termine della stagione, Pioli sia stato sommerso di saluti e sentiti messaggi di ringraziamento. Arriva oggi anche quello di Filippo Galli, storico ex rossonero, che sul suo sito (filippogalli.com) saluta così mister Pioli:

"A me basta questa immagine. Mi basta per dire GRAZIE Stefano.

Ieri Stefano Pioli ha lasciato per l’ultima volta il centro sportivo di Milanello. Mi ha ricordato il mio congedo nel lontano 1996 quando lasciai il Milan dopo 14 stagioni.

Ma torniamo a Pioli. Mi basta questa immagine perché, in un mondo, quello del calcio, in cui il distacco dai tifosi, si fa sempre più marcato, Stefano ha dimostrato educazione, rispetto, serietà nei loro confronti e, pertanto, nei confronti del Milan, se è vero, come ci piace ripetere, che i tifosi sono il Milan.

Poteva scegliere di uscire dalla porta sul retro evitando di salutarli, adulti e bambini, non l’ha fatto.

Sarò retorico o romantico, come dice qualcuno, ma, ripeto, a me basta questa immagine (una foto di Pioli con i tifosi fuori da Milanello, ndr) per respingere tutte le offese che si sono lette sui mezzi di comunicazione, social compresi, per porre l’uomo e l’allenatore (ma perché dividerli?) al di sopra di tutto: dei derby persi, dell’eliminazioni in Champions’ o Europa League, di qualche scelta che abbiamo ritenuto errata.

GRAZIE STEFANO…YOU’LL NEVER WALK ALONE".