Galli: "Thiaw ingenuo, ma in quei momenti difficile essere razionali"

Filippo Galli, intervenuto a Milan TV nel post partita di Milan-Juventus, commenta così l’intervento che nel primo tempo costa il cartellino rosso a Malick Thiaw: “Errore di ingenuità. Lui va a cercare il contatto, e Kean quando lo sente lo usa come perno e riesce a girarsi. In quei momenti non riesci ad essere razionale. Nel momento in cui non riesci ad anticiparlo devi prendere spazio dietro ed accompagnarlo, non cercare di stargli addosso così.

Però la razionalità in quei momenti è difficile da mantenere. Forse Kjaer lo avrebbe letto in maniera diversa, sapendo che concede qualcosa in termini di velocità probabilmente sarebbe stato un po’ più dietro. Ma chi può dirlo?”.