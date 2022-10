Galliani a Milan TV: "Questa non è una partita, è la mia vita che mi scorre davanti. Emozione inspiegabile"

MilanNews.it

Adriano Galliani, oggi dirigente del Monza ed ex AD rossonero, ha parlato a Milan TV nel pre partita di Milan-Monza. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo che ho abbracciato è stato Pioli. Non è una partita di calcio per me oggi, è la mia vita che mi scorre davanti. Da bambino tifoso del Monza, dal ’71 al ’75 sono Vicepresidente, Berlusconi compra il Milan nell’86, 31 anni al Milan, e poi ancora 4 anni al Monza. Mi sono commosso abbracciando Maldini, non è un’emozione spiegabile a parole. È una realizzazione di un sogno, aver preso il Monza nel 2017 in Serie D e oggi giocare a San Siro è qualcosa di fantastico”.

Sul derby lombardo e le ambizioni: "Le dimensioni di Milano e Monza sono diverse. Noi dobbiamo cercare di salvare questa categoria che è troppo bella, categoria che non avevamo mai provato. Le ambizioni del Milan sono una cosa, quelle del Monza sono altre. Noi cerchiamo di concederci ancora questa categoria che è troppo bella”.