Galliani: "Berlusconi è dispiaciuto di non poter andare a San Siro per Milan-Monza"

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Ricevuta la notizia della positività al coronavirus, Silvio Berlusconi non ha dovuto rivedere solo la sua agenda di impegni politici in veste di leader di Forza Italia, ma a malincuore ha anche dovuto cancellare un impegno calcistico a cui teneva non poco: il ritorno in tribuna a San Siro per l'amichevole di sabato sera fra il suo Monza e il Milan, di cui è stato proprietario per trentuno anni. "Il presidente sta bene, è asintomatico. E' un leone e supererà anche questa", ha detto all'ANSA Adriano Galliani, ad del Monza nonché senatore di Forza Italia, spiegando che Berlusconi "è molto dispiaciuto di non poter andare a San Siro: aveva confermato con entusiasmo la sua presenza. Ora ha il Monza nel cuore, e questa è la migliore garanzia per tutti i tifosi del Monza - ha aggiunto l'ex ad del Milan -. Per lui quella con il Milan è la partita dei due amori, la seguirà in tv su Italia 1. Andiamo avanti, speriamo che l'anno prossimo il Milan sia in Champions e il Monza in Serie A". (ANSA).