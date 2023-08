Galliani commosso: "Berlusconi la mia guida e il mio maestro per 44 anni"

vedi letture

Intervenuto a Mediaset direttamente dal campo del U-Power Stadium, Adriano Galliani ha parlato così delle emozioni della serata per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: "Sto provando emozioni fortissime, è stato la mia guida per 44 anni, il mio maestro: è la storia del Milan, del Monza e ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza in Serie A"