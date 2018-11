Galliani conferma: "E' vero, Ibra mi ha chiamato. L'ho tradito, poi il rapporto è tornato ottimo"

Adriano Galliani, intervistato da Sportmediaset, ha confermato quanto dichiarato da Ibrahimovic, il quale ha rivelato di aver telefonato all'ex a.d. rossonero per ringraziarlo: "Ibrahimovic mi ha chiamato, è vero. È vero che l’ho tradito, ma l'ho dovuto fare. Lui non sarebbe mai andato via dal Milan. Non ci siamo parlati per un anno e mezzo, poi il rapporto è ritornato buonissimo. Ci scambiamo tanti messaggini: lui ha visto il mio messaggio, che non c'entrava nulla con il Milan e ha risposto e ringraziato. Tutto qua".