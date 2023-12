Galliani dice la sua sulla Superlega: "Non troverà adesioni di tanti top club"

La Superlega? La sentenza l'ho letta brevemente: dice che privati e terzi possono fare manifestazioni interclub. Non la discuto ma io sono convinto che non troveranno tanti grandi club che aderiranno a questo tipo di manifestazioni". Lo ha detto Adriano Galliani, ad del Monza, durante la cerimonia dei Collari d'Oro: "Il Monza non ha mai partecipato in competizioni europee - ha aggiunto - Ma semmai ne dovesse giocare una sarà organizzata da Uefa e Fifa".

Queste invece le parole di Galliani dopo il conferimento della massima onorificenza sportiva del Coni, ricevuta oggi al Foro Italico per l'anno 2023: "È con gratitudine e commozione che ringrazio per il conferimento del Collare d'oro al merito sportivo: senza Silvio Berlusconi nulla di tutto quanto è finora stato realizzato con il Monza sarebbe stato possibile. Tutto questo grazie, sempre e solo, al presidente Silvio Berlusconi. Aveva circuiti mentali diversi dalle altre persone. Un visionario, sono orgoglioso di aver passato la vita con lui. Ogni mattina per ogni cosa che devo fare penso a cosa avrebbe fatto Silvio Berlusconi e cerco di fare così. Il Monza partecipava alla Serie C nel 2018, quando Fininvest l'ha acquisita. Ricevere il Collare d'Oro per l'anno 2023 è un sogno che allora era inimmaginabile"