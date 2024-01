Galliani: "Ho avuto occasione di incontrare Beckenbauer tante volte: elegante dentro e fuori dal campo"

Il mondo del calcio piange Franz Beckenbauer, scomparso all'età di 78 anni e Fabio Capello lo ha ricordato così: "Di Beckenbauer ho un ricordo in particolare, di averci giocato contro la Germania a Roma, pareggiammo. Alla fine lui si lamentò che l'erba era troppo corta e non riusciva a calciare bene di mezza punta, come calciava lui. Mi rimase sempre dentro questo aneddoto, era un perfezionista. Come persona l'ho incontrato così, senza parlarci. Come giocatore, ha vinto due volte il Pallone d'Oro da difensore e ho detto tutto. Se ne va uno dei grandissimi del calcio".

Galliani: "Elegante dentro e fuori dal campo".

"La morte di Franz Beckenbauer mi ha colpito molto, perché l'ho conosciuto bene, era un signore. Ho avuto occasione di incontrarlo tante volte, lui come persona era come giocava a calcio, elegante. Il giocatore era elegante e la persona era elegante, una persona super. Come era in campo era anche fuori dal campo".