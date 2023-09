Galliani: "Il Monza la squadra con più italiani, come avrebbe voluto Berlusconi"

In occasione di un evento sponsor con Beretta, all’Hyatt Centric Milano, l'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato del club brianzolo, tra passato e presente: “L’anno scorso abbiamo fatto tanti punti contro le grandi, che hanno imparato a conoscerci. Speriamo adesso di farne anche contro le piccole. Inizio di stagione? Il calendario è quel che è, ma nonostante le sconfitte abbiamo giocato a calcio. Come desiderava il presidente Berlusconi, siamo la squadra con più italiani in campo“, le parole raccolte da TuttoMonza.it.

Un commento anche sul ct della Nazionale, Luciano Spalletti: “Nell’arco di tutta la sua carriera ha dimostrato di essere bravissimo. Inoltre è campione d’Italia in carica. Faccio i complimenti alla Federazione per la scelta“.