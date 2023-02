Galliani: "Nei miei 31 anni di Milan non dicevo una parola prima dei grandi match"

Cosa ha detto alla squadra? “Nei miei 31 anni di Milan non dicevo una parola prima dei grandi match. Per il Monza questo lo è, non c’è bisogno di motivare i giocatori. I giocatori vanno motivati quando ci sono le partite piccole, con il Milan non c’è bisogno di dire una parola: sanno che avversario hanno di fronte”. Queste le parole di Adriano Galliani ai microfoni di DAZN.