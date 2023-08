Galliani: "Nesta tra i più forti di tutti i tempi. Senza di lui non penso che avremmo vinto la Champions del 2003"

L'ex AD del Milan Adriano Galliani, parlando a Mediaset, si lascia andare così su Alessandro Nesta: "Nesta è stato uno dei centrali più forti di tutti i tempi. Se non fosse arrivato lui, penso che non avremmo mai vinto la Champions del 2003. Con Thiago Silva formavano una coppia strepitosa. Per me lui è stato un difensore immenso”.