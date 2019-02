Galliani: "Piatek mi ricorda Shevchenko"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Oggi al Monza, ma per 31 anni anima e uomo-mercato del Milan, Adriano Galliani promuove la campagna acquisti di Leonardo. "E' stata la migliore di tutta la Serie A, perché nessuno ha acquistato a gennaio due giocatori del calibro di Piatek e Paquetà", commenta l'ex ad, che di acquisti eccellenti se ne intende. A proposito dell'attaccante polacco e del fantasista brasiliano, Galliani, che è intervenuto a Roma alla presentazione del Milan club Parlamento, ha detto che gli "ricorda Shevchenko". "Per la sua forza e per il modo in cui calcia il pallone - spiega l'ex ad del club rossonero -. Ho visto di recente una foto di Piatek che esulta sulle spalle di Paquetà, mi ha ricordato subito un'immagine di Sheva sulle spalle di Kakà. Speriamo sia di buon auspicio".