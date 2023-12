Galliani: "Quando Ibra è stato nominato consulente gli ho subito mandato un messaggio per complimentarmi"

Intervistato al Corriere della Sera in vista del match di domani alle 12:30 tra Milan e Monza, Adriano Galliani, ex amministratore delgato del Milan e ora in carica al Monza, ha parlato così del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic all'interno di RedBird e come consulente nel club rossonero. Queste le sue parole al Corriere della Sera:

"Quando Ibra è stato nominato consulente gli ho subito mandato un messaggio per complimentarmi. Sarà una partita ancor più speciale. Mi allenerò tutta settimana per non muovere un muscolo sia in caso di gol del Monza sia in caso di gol del Milan".