Galliani si emoziona: "Berlusconi mi manca molto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Adriano Galliani, Amministratore Delegato del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky direttamente dal ritiro del club brianzolo: "Prima di venire qui abbiamo fatto vari sopralluoghi, siamo davvero contenti. Adesso abbiamo in programma un po' di amichevoli per mettere benzina nelle gambe, il 30 luglio ci sarà l'amichevole con la Sampdoria, poi la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi".

Che periodo è per lei dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi?"

"43 anni e mezzo di vita insieme, sono tutta la mia vita professionale. Mi manca molto, mi manca la sua vicinanza e la sua guida. Quello che vorrebbe e vedere portare in alto in Monza, che solo grazie a lui è andato in A per la prima volta. E sempre grazie a lui è rimasto in serie A".