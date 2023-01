Galliani: "Sono legato a molti ex allenatori: Sacchi, Capello, Ancelotti..."

MilanNews.it

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Adriano Galliani è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di quelli che sono gli allenatori con cui è rimasto maggiormente in contatto negli anni, molti i nome passati dal Milan ovviamente. Le parole di Galliani: "Tanti, però ci sentiamo ancora con Sacchi, Capello, Ancelotti, Zaccheroni, Brocchi e Stroppa. A Giovanni voglio bene, lo sento ancora e lo ringrazio per averci portato in A".