Galliani: Stadio Milano?Decidano i club"

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno stadio nell'area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla". Così Adriano Galliani a Radio anch'io lo sport, su RadioRai. "Dopo alcuni anni le milanesi sono tornate davanti alle romane, finalmente il derby varrà per un posto in Champions - aggiunge -. Il caso Icardi? Conosco bene Marotta e non voglio giudicare. I Playoff in Serie A? Non ci sono gli spazi, per farli bisognerebbe ridurre il numero delle squadre".