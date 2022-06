Galliani sugli americani: "Club italiani si comprano con poco e il valore può aumentare in poco tempo"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata per il Corriere dello Sport in edicola stamani, Adriano Galliani ha detto la sua anche sugli investimenti di proprietà americane sempre più frequenti nel calcio italiano, con l'ultimo caso riguardante il Milan che sta venendo acquistato dall'italo-americano Gerry Cardinale. L'ex dirigente rossonero ha parlato così: "I nostri club sono asset che si comprano con poco, o a molto meno che altrove, e il loro valore può aumentare in modo considerevole. Il Chelsea è stato appena acquistato per 4 miliardi di sterline, mentre il nostro club più prestigioso, il Milan, per un miliardo e due. Quindici anni fa il valore di una realtà dei principali sport americani - basket, hockey, baseball, football - era di 500 milioni, oggi può arrivare a 3 miliardi di dollari".