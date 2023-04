Galliani telefona a Sacchi: "Hai visto? Leao e Giroud hanno fatto come Gullit e Van Basten!"

MilanNews.it

Non finisce l'ondata di euforia per i tifosi rossoneri che hanno visto qualificarsi il Milan per la semifinale di Champions League. Anche i più illustri che hanno fatto la storia del club in Italia e in Europa nel passato. Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha infatti rivelato quello che Adriano Galliani gli ha detto in una telefonata subito dopo la gara di Napoli: "Mi ha telefonato Galliani e mi ha detto: “Hai visto, Arrigo? Leao e Giroud hanno fatto proprio come Gullit e Van Basten!”. Già, gli ho risposto, però noi abbiamo fatto una partita d’attacco, abbiamo costretto il Napoli nella sua metà campo, questo Milan si è soprattutto difeso.

Là dietro sono stati perfetti. E il gol è proprio simile: sono le coincidenze del calcio"