Galliani torna in Lega Serie A: "E' una bella emozione"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - "Com'è stato ritornare in Lega Serie A? È stato bello, sono passati cinque anni. Ho ritrovato vecchi amici e molte persone con cui ho condiviso tanti anni. È stata una bella emozione soprattutto perché il Monza è per la prima volta qui. Sono stato a lungo come Milan, esserci come Monza per un monzese purosangue è una grande gioia". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. Un ritorno per il dirigente, per anni protagonista nelle riunioni dei club da ad del Milan. "Con Scaroni abbiamo detto che Milan e Monza voteranno sempre insieme, il cuore è rimasto. Sul mercato non abbiamo ancora parlato - proseguito -. Avremo un nuovo responsabile dell'area tecnica che è François Modesto, che ho scelto perché lo ritengo molto capace e farò lavorare un po' lui. Sensi e Pinamonti? Vediamo, non facciamo nomi. Obiettivo nella prossima stagione è stare nella sinistra della classifica. Filo diretto con Inter e Milan sul mercato? Rapporti sono ottimi, poi vediamo". (ANSA).