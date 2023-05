Gallinari: "Tonali è un leader, spero recuperi Leao. Derby? Io sono sempre ottimista"

MilanNews.it

Danilo Gallinari, cestita in forza ai Boston Celtics e noto tifoso milanista, si è così espresso a SkySport sul derby di domani: "Sono pronto per questa grande partita. Mi piace moltissimo Tonali, che è di Sant'Angelo Lodigiano, lo stesso paese dove sono nato io. Per come si muove in campo, per l'atteggiamento che ha, è un leader. Sono contento per lui. Poi Leao è impressionante: spero che recuperi per la partita. Theo, Maignan poi anche fanno la differenza. Io sono sempre ottimista".