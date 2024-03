Gallo: "Pioli stabile quanto le foglie d'autunno di Ungaretti. Altra stagione con vittoria EL? Tutto da stabilire"

Il futuro di Stefano Pioli è uno dei temi centrali che sta accompagnando questa stagione del Milan. Il tecnico rossonero, dopo questa stagione, avrebbe anche un altro anno di contratto con il Diavolo ma non è detto che la dirigenza e il club di via Aldo Rossi siano intenzionati a proseguire con l'uomo di Parma, specialmente se nel finale di stagione non dovessero arrivare gli obiettivi richiesti: vittoria Europa League e secondo posto in campionato. Eppure, in ogni caso, il destino di Pioli appare incerto e a oggi non è realmente chiaro cosa potrebbe succedere anche analizzando tutti i possibili esiti della stagione sportiva rossonera.

Massimiliano Gallo, sulle colonne del Corriere dello Sport, oggi ha proposto un pezzo dal titolo: "Anche Pioli tra coloro che sono sospesi". La posizione di Pioli è stata commentata così: "Anche se bookmakers e addetti ai lavori credono poco all'eventualità che si vada oltre il 2024. Pioli è stabile quanto le foglie d'autunno nella poesia di Ungaretti. Ibrahimovic ricorda sempre più un personaggio dei cartoni animati intento a segare il ramo della vittima. Forse, sottolineiamo forse, la vittoria dell'Europa League potrebbe garantirgli un'altra stagione. Ma è tutto da stabilire. E al momento non è chiaro chi dovrebbe prendere il suo posto né soprattutto quale progetto tecnico seguire".