Galtier sulle condizioni di Sergio Rico: "Settimana incredibilmente dura"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le condizioni di Sergio Rico, in terapia intensiva da domenica dopo una caduta da cavallo, sono ancora gravi e Christophe Galtier ha annunciato che non ci saranno festeggiamenti al Parc des Princes per la vittoria del titolo: "Il cuore è pesante, facciamo in modo di avere energia positiva e di trasmettere forza a Sergio e alla sua famiglia, a sua madre, ai suoi cari. È un momento difficile: i giocatori chiedono sempre notizie, serve speranza, essere positivi. Bisogna credere nella vita, nella medicina. È stata una settimana incredibilmente dura: sabato sera abbiamo bevuto champagne dopo il titolo a Strasburgo, domenica mattina è arrivata questa notizia.

Non ho novità, le notizie sono quelle che potete ottenere attraverso i comunicati stampa dell'ospedale di Siviglia. Il nostro medico è in costante contatto con la famiglia e i medici che stanno accanto a Sergio. Non abbiamo altre informazioni. Sabato non ci sarà festa, è stata una settimana molto difficile".