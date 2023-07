Game4Ukraine, il 5 agosto match di beneficenza a favore dell'Ucraina: in campo anche alcuni ex rossoneri

vedi letture

Andriy Shevchenko e Oleksandr Zinchenko scendono in campo a sostegno della raccolta fondi per la ricostruzione di risorse educative vitali in Ucraina. La manifestazione, “Game4Ukraine”, l’All-Star Game di beneficenza verrà trasmessa da DAZN in diretta streaming in oltre 230 mercati.



Il calcio d’inizio è atteso per il 5 agosto alle ore 19:00 allo Stamford Bridge, grande partecipazione anche all’intervallo quando si esibiranno star internazionali.



Grazie alla copertura in live streaming su DAZN, i tifosi da tutto il mondo potranno seguire la partita e supportare l’iniziativa facendo una donazione. Basterà inquadrare il QR code che apparirà in sovrimpressione durante la partita e seguire le istruzioni.



Di seguito e in allegato il comunicato stampa completo dei partecipanti. Tra questi anche gli ex rossoneri Oddo, Seedorf e Dida.

Tra i giocatori confermati che si sfideranno in campo: Gerard Piqué, Clarence Seedorf, Andriy Shevchenko, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Samuel Eto’o, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Michael Essien, Claude Makélélé, Robert Pires, William Gallas, Dida, John Arne Riise, Luca Toni, Patrik Berger, Joleon Lescott, Wes Morgan, Gael Clichy, Bacary Sagna, Per Mertesacker, Jack Wilshere, Jens Lehmann, Ricardo Carvalho, Mark Nobel, Eni Aluko, Martin Skrtel, Antonio Valencia, Glen Johnson, Jermain Defoe, Katie Chapman, Jimmy Floyd Hasselbaink, Danny Drinkwater, David James, Charlie Adam, Carlo Cudicini, Massimo Oddo, Shota Arveladze, Claire Rafferty, Christian Panucci, Serginho, Mikaël Silvestre e Petr Cech.



La leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko commenta così l’iniziativa: “Il calcio ha sempre avuto un’incredibile capacità di unire le persone. Speriamo che questo sia un giorno da ricordare per tutti, uniti nel guardare verso un futuro migliore”.