Gandini: "Contattato da Commisso quando stava per comprare il Milan"

Intervistato da TMW Radio, Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, ha parlato anche del suo possibile coinvolgimento nella nuova Fiorentina di Rocco Commisso: "Si è parlato molto di questa situazione. Ero stato contattato da Commisso quando il magnate italo-americano era vicino al Milan. Quando c'è stato il passaggio di proprietà a Firenze sono stato allertato del mio possibile coinvolgimento nella nuova società viola, ma non ci sono stati contatti con la Fiorentina. Ciò non toglie che qualcosa possa succedere in futuro: faccio i miei maggiori auguri a Commisso, Barone e Pradè, ma se ci fosse bisogno in futuro io sono a disposizione. Sarei estremamente felice di parlare di questa possibilità".