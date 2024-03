Gandini: "Lungo corteggiamento per portare Beckham al Milan. In Europa i rossoneri erano la sua prima scelta, poi Galliani decise diversamente"

Lunga e piacevola intervista a Radio TV Serie A per Umberto Gandini, attuale presidente della Lega Basket Serie A, e storico dirigente di Milan e Roma. Intervistato da Alessandro Alciato, ecco l'interessante estratto riportato da RadioserieA con un tema molto caro ai tifosi rossoneri: la parentesi di David Beckham al Milan.

Il corteggiamento e la trattativa per Beckham: "E' stato un qualcosa di molto personale per me, che mi ha riguardato molto. Per David abbiamo fatto un lungo corteggiamento, sottotraccia, perchè eravamo su di lui anche quando giocava al Manchester, lui poi andò al Real Madrid e noi arrivammo troppo tardi. La vera occasione fu quando lasciò i Galaxy per arrivare finalmente al Milan, lavorai molto in quella trattativa. Anche quando poi terminò del tutto la sua avventura in America, la sua prima scelta in Europa era sempre stata il Milan, ma Adriano Galliani decise diversamente, così David andò poi a Parigi a finire la sua carriera".