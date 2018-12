Ganz a MTV: "Cutrone è l'attaccante che ogni allenatore vorrebbe avere. Milan-Parma? Partita difficile per entrambe"

Maurizio Ganz è stato intervistato da Milan Tv nel prepartita di Milan-Parma, ricordando la sua rete contro la formazione emiliana: “Andammo in svantaggio in quella partita, io entrai al posto di Bierhoff, poi Boban fece un grande cross, Buffon venne superato dalla palla e i trenta secondi per me durarono una vita. Fu una gioia incredibile”

Su Cutrone: “E’ un grande, nonostante l’età entra in campo con determinazione e personalità. È il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero allenare. Questa voglia che ha la fa vedere anche la domenica”

Sulla partita: “E’ difficile per entrambe, hanno solo due punti di distacco. Il Milan arriva dalla partita di Europa League e le forze dovranno essere gestite bene. I due giocatori più importanti del Parma sono Gervinho e Inglese, sono fondamentali. C’è la prima di Abate da centrale, vedremo. Il calcio è fatto di buona difesa e di cercare di fare gol. Suso dovrà aiutare Cutrone con Calhanoglu”