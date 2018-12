Ganz a MTV: "Gervinho devastante quando parte palla al piede"

Maurizio Ganz, in esclusiva a Milan Tv, ha analizzato i calciatori più pericolosi del Parma: “Siligardi lo conosco molto bene perché giocava a Verona. È un giocatore molto bravo tecnicamente e veloce che taglia molto bene il campo ed è pericoloso nell’uno contro uno. Poi c’è Gervinho, il calciatore più pericoloso nella loro rosa. Ha giocato cinque reti in campionato, ha una velocità estrema, una tecnica non incredibile, ma quando parte palla al piede diventa devastante. Poi c’è Inglese, che ha fatto tre gol in campionato, è un giocatore importante, da Parma ma potrebbe anche fare bene in grandi squadre”.