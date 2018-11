Ganz a MTV: "Lazio squadra temibile, soprattutto in attacco. All'Olimpico ci sarà un ambiente caldo"

Ai microfoni di Milan Tv, Maurizio Ganz ha parlato così della Lazio: “E’ un momento positivo. La Lazio ha avuto problemi ad inizio campionato ma poi grazie al gioco e ai calciatori sono migliorati. La Lazio è stata costruita per arrivare in Champions League. È una squadra temibile, soprattutto in attacco. Sarà una sfida interessante. Sarà un banco di prova per la Lazio, conosciamo le difficoltà con le grandi. Ha battuto le medio grandi ma contro le grandi non è riuscita a portare a casa la vittoria. Giocano in casa, dopo il pareggio contro il Sassuolo, e ci sarà un clima molto caldo per tutte e due le squadre ma soprattutto per Inzaghi”