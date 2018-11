Ganz a MTV: "Milan tatticamente perfetto, si sta costruendo un grande gruppo"

Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato della partita pareggiata dai rossoneri contro la Lazio: "La partita del Milan credo sia stata tatticamente perfetta. I vari ruoli a seconda delle fasi di gioco credo siano stati rispettati. Credo che il mister e i giocatori l'abbiano preparata nel modo giusto. I primi 10 minuti son stati difficoltosi. L'importante è dare continuità, nel calcio bisogna essere bravi e veloci con il pensiero. Le assenze sono tante, ma i giocatori che sono scesi in campo hanno fatto una grande gara. Stanno costruendo un grande gruppo e questo è fondamentale per la riuscita di un buon campionato. Il Milan dà la sensazione di essere una squadra compatta che sappia cosa vuole ed è in grado di sopperire alle assenze dei giocatori. La personalità della squadra si è vista, non solamente grazie al carattere di Rino, ma la duttilità dei giocatori fa sì che possano ottenere dei buoni risultati non solo con il gioco, ma anche con il carattere".