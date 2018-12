Ganz a MTV: "Parma bravo a difendersi e poi nelle ripartenze, sia in velocità che manovrate"

In esclusiva ai microfoni di Milan Tv, Maurizio Ganz si è soffermato sull’ultima partita del Parma, giocata contro il Sassuolo, e sui valori della squadra di D’Aversa: “Parma e Sassuolo sono due squadre sorprendenti in questo campionato. Nell’ultima partita tra le due squadre, entrambe hanno dimostrato di avere un bel gioco anche se il Parma non ha segnato tantissimo. Si difende bene e sa ripartire con giocatori importanti sia nella ripartenza veloce che in quella manovrata, perché davanti hanno giocatori forti fisicamente”