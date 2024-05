Ganz: "Al Milan serve una nuova punta da almeno 20 gol"

Maurizio Ganz, ex attaccante rossonero e fino alla metà di questa stagione sportiva anche allenatore del Milan Femminile ha parlato così a margine dell’undicesima edizione del “Memorial Claudio Lippi” al centro Vismara – Puma House of Football, andato in scena ieri sera per ricordare il giornalista di Milan Channel scomparso nel 2013. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato, Antonello Gioia.

Un nuovo attaccante per il Milan

"Sì, al Milan servirebbe una nuova punta, giovane e forte che possa fare almeno 20 gol, in grado di fare la differenza. Poi a parlare sarà come sempre il campo, quindi saprà scegliere bene la dirigenza".