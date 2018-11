Ganz: "Bakayoko può diventare fondamentale per il Milan ma deve migliorare nell'uscita di palla, serve maggiore pulizia"

Maurizio Ganz, ai microfoni di Milan Tv, ha analizzato così la crescita di Bakayoko: “Sta uscendo partita dopo partita. Ha recuperato molti palloni ed è stato molto pulito nella gestione delle palle. Ha un grande fisico e una grande pressione sull’avversario che gli permette di recuperare palla e al momento dell’uscita, se riuscirà ad essere ancora più pulito, diventerà fondamentale per il Milan. È fondamentale per un calciatore la fiducia dell’allenatore anche se Bakayoko ha già esperienza. In Italia l’aspetto tattico è fondamentale, tanti giocatori hanno bisogno di tempo. Si sta applicando, sta capendo, e fisicamente è un portento. Se continua così potrà dare soddisfazioni al mister e ai tifosi. Ora giocano in due in campo e possono permettersi di giocare con maggiore tranquillità e la gestione dei due centrocampisti centrali è diversa rispetto a tre, è più semplice perché i passaggi sono quasi sempre sugli esterni”