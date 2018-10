Ganz: "Laxalt può mettere in difficoltà tutte le difese con la sua velocità, Castillejo giocatore qualitativamente eccelso"

Maurizio Ganzi, per Milan Tv, ha analizzato l'importanza tattica, nell'economia della squadra di Gattuso, di Laxalt e Castillejo: “Laxalt può fare fascia bassa che offensiva. Raddoppia molto bene quando gli avversari hanno la palla e con la sua velocità può mettere in difficoltà tutte le difese. È in grado di effettuare cross col sinistro molto importanti. Castillejo credo sia un giocatore qualitativamente eccelso, nell’uno contro uno è molto bravo a saltare l’uomo. In fase difensiva ha qualcosa meno di Laxalt ma sono due giocatori che possono dare molto sia da titolari che a gara in corso”