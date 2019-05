Ganz: "Piatek ha segnato forse il gol più importante del campionato. Si è sbloccato nella partita giusta"

Maurizio Ganz, a Milan Tv, ha parlato così di Piatek: “Erano oltre 500 minuti che Piatek non segnasse, si spera che abbia segnato il gol più importante del campionato. Per una punta il gol è il pane ed è fondamentale. Ha avuto un momento di difficoltà e si è sbloccato nella partita giusta, speriamo possa segnare a Ferrara. Ha dimostrato di saper segnare in qualsiasi modo, da rapace d’area. Serve servirlo ma anche quando non succede trova sempre la via del gol, va anche sull’errore dell’avversario del gioco. Si vede tanto dentro l’area. I compagni di squadra lo sanno e devono cercare di servirlo il più possibile perché possa usare il massimo delle sue personalità. Gli attaccanti vanno in campo per segnare ogni partita, Piatek deve entrare a volte di più nel centro dell’azione. Delle volte non si vede ma come abbiamo visto anche quando non si vede riesce a segnare gol importanti”