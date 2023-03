Gara da dimenticare a Firenze: solo 15 palloni toccati nell'area avversaria per il Milan

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Non è stata una gara memorabile quella dell'Artemio Franchi per il Milan, non solo per il risultato negativo dopo quattro vittorie consecutive ma anche e soprattutto per una prestazione sotto tono. Un dato curioso in questo senso è quello dei tocchi nell'area avversaria nei 90 minuti: per il Milan solo 15 contro i 45 della Viola nell'area rossonera. Lo riporta il Match Report della Lega di Serie A.