Garanzini: "La classifica è molto corta. L'Atalanta può allungarla"

Gigi Garanzini ha scritto un fondo su La Stampa relativo al turno di campionato che deve ancora concludersi: “Una domenica un po' così, spolpata dei tre anticipi di lusso e da altrettanti, più resistibili, posticipi. Il clou nella serata di Udine, da cui anziché la fuga della Roma ne è uscito il tracollo: e insieme l'aggancio dei friulani alla seconda, temporanea posizione dietro Napoli e Milan. Classifica corta, che più corta non si può, come da tempo non accadeva. Può allungarla stasera l'Atalanta, sul campo del Monza: al momento sette squadre in tre punti fanno una discreta sensazione. E sempre al momento l'Udinese di Sottil ci sta davvero a pieno titolo”.