Garanzini: "Martedì sapremo se il Milan ha fatto bene i suoi conti"

Luigi Garanzini, sulle colonne odierne de La Stampa, scrive un fondo in cui analizza Milan-Napoli. Questo un estratto delle sue riflessioni: “Aria di stra-derby milanese, altro che semifinale scritta Napoli-Benfica. […] Partita strana, in cui il Napoli ha provato invano a fare il Napoli, come da qualche tempo gli accade, e il Milan ha giocato soltanto di rimessa pur reduce da un confronto diretto dominato in lungo e in largo. Qualcosa si è rotto, comunque arrugginito nei meccanismi di una squadra che per mesi ha dato spettacolo in patria e fuori. E dall’altra il Milan ha ritrovato un pragmatismo che sembrava aver dimenticato.