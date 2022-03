Garanzini su La Stampa: "Milan in testa a pieno titolo"

MilanNews.it

Gigi Garanzini, sulle pagine de La Stampa, ha commentato così la corsa scudetto dopo l'ultimo turno di Serie A: "Torna a vincere il Napoli, si salva l’Inter a fil di sirena. In testa rimane il Milan a pieno titolo, perché un successo nerazzurro nel recupero di Bologna non basterebbe a colmare il divario: sullo sfondo, ne prende atto anche la Juve. Certo, con maggiore serenità di un Torino che a quel punto la vittoria l’aveva pregustata e pure meritata. Non tanto per numero di occasioni, anche se una clamorosa l’aveva fallita un istante prima della beffa. Ma per aver giocato una signora partita, e per un rigore negato che avrebbe sigillato il primo tempo sul 2-0".